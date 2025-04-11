По словам ученых, пестициды в пыли попадают в наши дома через обувь и домашних животных.

В домах по всей Европе было обнаружено почти 200 пестицидов во время исследования пыли. По словам ученых, регуляторные органы должны обратить внимание на "токсичные коктейли" химических веществ. Об этом пишет The Guardian.

По предварительным результатам исследования, ученые обнаружили 197 пестицидов в домах 10 европейских стран в 2021 году.

По словам исследователей, более 40% пестицидов, обнаруженных в пыли, были связаны с высокотоксичными эффектами, среди которых рак и нарушения гормональной системы человека.

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Отмечается, что количество пестицидов в каждом доме колеблется от 25 до 121, а фермеры, как правило, имеют более высокие уровни пестицидов в своей пыли.

"У нас есть много эпидемиологических исследований, которые показывают, что болезни связаны со смесями пестицидов", - сказал профессор Пол Схиперс из Института биологических и экологических наук Радбуда.

Он отметил, что пестициды в пыли попадают в наши дома через обувь, а также их могут приносить коты и собаки.

"Если мы не разуваемся на пороге, то заносим много грязи извне. Домашние животные также являются его источником. Существует много исследований, указывающих на то, что животные собирают определенные загрязнения, в том числе пестициды, из окружающей среды. Другая группа - это потребительские товары, которые мы приносим домой ... любые пестициды, которые мы покупаем в магазине по определенным причинам, и важным источником являются средства от блох и клещей для домашних животных", - объяснил Схиперс.

Несмотря на то, что концентрации каждого пестицида в домашней пыли были незначительными, смеси десятков химикатов могут влиять на здоровье, а также увеличивать влияние пестицидов, когда они встречаются в высоких концентрациях на фруктах, овощах и свежих цветах.

"Такие продукты, как ДДТ (инсектицид, используемый против комаров, вредителей хлопчатника, соевых бобов, арахиса - УНИАН), которые уже давно запрещены, настолько устойчивы, что накапливаются в окружающей среде, поэтому они постоянно циркулируют... Сейчас мы также имеем проблему с Pfas (синтетические фторорганические соединения, которые еще известны, как "вечные химикаты" - УНИАН), которая является точным повторением этого. Возможно, регуляторы могут рассмотреть устойчивость химических веществ - скажем, химическая устойчивость означает устойчивость в окружающей среде, а также накопление в пищевой цепи, мы, вероятно, в будущем обнаружим подобные проблемы с другими устойчивыми химическими веществами", - отметил Схиперс.

Другие экологические проблемы в мире

Как писал УНИАН, глубоко под морем Китай нашел 100 миллионов тонн нефти. По словам экологов, это может иметь разрушительные последствия для морских экосистем, если страна начнет добычу нефти.

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