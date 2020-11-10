Согласно действующим государственно-строительным нормам, предприятия подобного класса должны размещаться не ближе, чем в 20 километрах от населенных пунктов.

В Черкассах планируют открыть завод по утилизации загрязнителей, и его разместят в черте города.

В сюжете программы "Гроші" рассказали, что именно в Черкассах собираются утилизировать и кто из местных политиков "курирует" строительство опасного объекта.

Черкассы когда-то считались столицей химической промышленности Украины. Там на полную мощность работали гиганты индустрии, оставившие после себя гигантские проблемы. Местные жители жалуются на проблемы со здоровьем и, в частности, с легкими.

Поэтому люди встревожены новостью о том, что в городе может появиться завод по переработке опасных химических отходов.

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Завод планируют построить на территории предприятия "Химволокно".

В марте 2019 года о соответствующих планах сообщила компания "Фабрика агрохимикатов", которой владеет бизнесмен и "зеленый" политик Виталий Ильченко.

"Это касается переработки электронного оборудования, это может быть переработка батареек. Это - небольшое предприятие. Образцовый пилотный проект для того, чтобы другие города в Украине могли смотреть, приобщаться к экологической реформе", - говорит Ильченко.

Впрочем, местные жители, а также мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, беспокоятся, будет ли это действительно экологически чистым предприятием.

"Мы находимся в центре Европы, в центре Украины. И вы чувствуете этот запах. И не доведи Господи еще нам в городе не хватало этого завода по переработке опасных химических отходов со всей Европы", - говорит Бондаренко.

Он назвал циничными попытки построить такой завод в жилой зоне города.

К особо опасным канцерогенным соединениям относятся пестициды.

По мнению мэра Черкасс, этот завод ничего общего с экологией не имеет. "Речь идет о миллионных сверхприбылях. И угрозе жизни жителей города Черкассы", - добавил Бондаренко.

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Как отмечают журналисты "Грошей", согласно действующим государственно-строительным нормам, предприятия подобного класса должны размещаться не ближе, чем в 20 километрах от населенных пунктов. В Черкассах же планируется построить такое предприятие прямо в городе.

Кроме этого, местные жители переживают, что разговор идет не только о заводе, а о целом "технопарке", где будут экспериментировать с переработкой вредных токсичных веществ.

"Здоровье черкащан ставится на последнее место, а на первое место - большие деньги", - говорит Бондаренко.

Журналисты отмечают, что бизнесмен Ильченко недавно баллотировался в мэры Черкасс от партии власти. А после проигрыша высказался в поддержку другого кандидата - Виктора Евпака из партии "Голос". Его после этого поддержала еще и "Европейская солидарность".

Действующий мэр Бондаренко обещает не допустить строительство такого завода в городе, какие бы политические игроки его ни лоббировали.

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Автор: УНИАН