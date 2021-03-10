В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины планируют мониторить экологическую ситуацию на оккупированных территориях с помощью спутников.
Как сообщается на сайте ведомства, сегодня состоялось совещание, на котором рассмотрели вопрос о создании инструментов мониторинга и анализа экологических проблем, которые существуют на временно оккупированных территориях Украины и прилегающих к ним территориях.
Поэтому Минреинтеграции совместно с партнерами планирует использовать спутниковые снимки для решения экологических задач и мониторинга чрезвычайных ситуаций, в частности, контроля развития свалок и их рекультивации, сохранения почв от деградации, улучшения качества воды, а также для мониторинга изменений, происходящих в инженерно-транспортной инфраструктуре (актуализация картографической основы, мониторинг развития / деградации инфраструктуры; моделирование существующих систем и проектируемых решений).
В министерстве напомнили, что в результате длительного неконтролируемого сброса оккупационными администрациями неочищенных стоков шахт в водохранилища Донецкой и Луганской областей фиксируется значительное нарушение гигиенических и экологических показателей.
В частности, нормы предельно допустимой концентрации в воде нефтепродуктов в Волынцевском питьевом водохранилище, расположенном в Донецкой области, превышены в 6 раз, нитратов - в 5,7 раза, сульфатов - в 3,5 раза, а цинка - почти в 4 раза.
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Кроме этого, загрязненным также остается Исаковское водохранилище в Луганской области - в конце марта 2020 года класс качества его воды снижен с "умеренно загрязненная" на "загрязненная".
"Из-за таких действий подконтрольных России оккупационных режимов создана прямая угроза для жизни и здоровья сотен тысяч граждан, а также для местной экосистемы", - отметили в Минреинтеграции.
Также, по данным ведомства, существует и угроза радиационного загрязнения, ведь еще в 1979 году на территории шахты "Юнком" (Донецкая область) советская власть осуществила ядерный взрыв мощностью 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте.
После взрыва радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды.
Однако в последние годы оккупационные администрации прекратили откачку, и радиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды.
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