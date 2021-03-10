В результате действий оккупантов на захваченных Россией территориях Донецкой и Луганской областей фиксируется значительное нарушение гигиенических и экологических показателей.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины планируют мониторить экологическую ситуацию на оккупированных территориях с помощью спутников.

Как сообщается на сайте ведомства, сегодня состоялось совещание, на котором рассмотрели вопрос о создании инструментов мониторинга и анализа экологических проблем, которые существуют на временно оккупированных территориях Украины и прилегающих к ним территориях.

Поэтому Минреинтеграции совместно с партнерами планирует использовать спутниковые снимки для решения экологических задач и мониторинга чрезвычайных ситуаций, в частности, контроля развития свалок и их рекультивации, сохранения почв от деградации, улучшения качества воды, а также для мониторинга изменений, происходящих в инженерно-транспортной инфраструктуре (актуализация картографической основы, мониторинг развития / деградации инфраструктуры; моделирование существующих систем и проектируемых решений).

В министерстве напомнили, что в результате длительного неконтролируемого сброса оккупационными администрациями неочищенных стоков шахт в водохранилища Донецкой и Луганской областей фиксируется значительное нарушение гигиенических и экологических показателей.

В частности, нормы предельно допустимой концентрации в воде нефтепродуктов в Волынцевском питьевом водохранилище, расположенном в Донецкой области, превышены в 6 раз, нитратов - в 5,7 раза, сульфатов - в 3,5 раза, а цинка - почти в 4 раза.

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Кроме этого, загрязненным также остается Исаковское водохранилище в Луганской области - в конце марта 2020 года класс качества его воды снижен с "умеренно загрязненная" на "загрязненная".

"Из-за таких действий подконтрольных России оккупационных режимов создана прямая угроза для жизни и здоровья сотен тысяч граждан, а также для местной экосистемы", - отметили в Минреинтеграции.

Также, по данным ведомства, существует и угроза радиационного загрязнения, ведь еще в 1979 году на территории шахты "Юнком" (Донецкая область) советская власть осуществила ядерный взрыв мощностью 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте.

После взрыва радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды.

Однако в последние годы оккупационные администрации прекратили откачку, и радиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды.

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Автор: Антонина Доломанжи