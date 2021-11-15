Растительность местами почти утрачена, говорит эколог.

Эколог Украинской природоохранной группы (UNCG) Алексей Василюк бьет тревогу: регулярные учения российских военных в оккупированном Крыму уничтожают местную природу.

По его словам, больше всего страдают территории близ полигона Опук. Об этом он рассказал в комментарии "Крым. Реалии".

Читайте такжеКрымчан предупредили о новых угрозах из-за действий оккупантовЭколог утверждает, что растительность там почти утрачена на данный момент в результате загрязнения продуктами взрыва. Ведь любой выстрел вызывает химическую реакцию.

"Если это происходит на почве, среди этих реагентов большая часть серы. Контакт с росой, туманом, растительностью, и все это превращается в серную кислоту, растительность выгорает", – объяснил Василюк.

В качестве доказательства этих слов - сравнение при помощи Google Earth Pro в 2014 и 2019 годах территории над озером Узунларское, где расположен полигон для бомбометания на Опуке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго назвал оккупированные Россией Крым и Донбасс двумя экобомбами в центре Европы.

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Автор: Ольга Робейко