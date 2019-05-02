В Британии объявили «чрезвычайную экологическую ситуацию»

Решение не обязывает к конкретным мерам, его одобрили единогласно, без подсчета голосов.

Британский парламент 1 мая одобрил предложение лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина и объявил о «чрезвычайной ситуации в окружающей среде и климате».

Автор инициативы отметил, что парламент Великобритании «стал первым в мире», который предпринял такие шаги. В документе содержится призыв принять меры для защиты окружающей среды для будущих поколений, пишет Радио Свобода.

Решение не обязывает к конкретным мерам, его одобрили единогласно, без подсчета голосов.

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Парламентарии предлагают правительству премьер-министра Терезы Мэй внести в законодательный орган в течение ближайших шести месяцев предложения, чтобы «восстановить природную среду Великобритании и создать экономику, которая не производит отходов». Это решение также требует усиления поддержки амбициозных краткосрочных целей» для возобновляемых источников энергии и транспорта.

Британский парламент одобрил инициативу Корбина после почти двухнедельных протестов экологических активистов и обращения шведской школьницы Греты Тунберг, инициатора глобальных мер в поддержку окружающей среды.

Инициатор движения FridaysForFuture («Глобальная климатическая забастовка за будущее») – шведская школьница Грета Тунберг, которую в этом году номинировали на Нобелевскую премию мира. С августа 2018-го года она выходила на одиночную забастовку возле Парламента Швеции с требованием спасти климат. Впоследствии ее инициативу подхватила молодежь из других стран, которая вместо занятий по пятницам выходит на акции протеста к местным парламентам и муниципалитетам, чтобы напомнить местным властям о последствиях изменения климата.