В Берлине свыше 20 тысяч школьников выступили в защиту климата

Многие принесли с собой самодельные плакаты с лозунгами: "Становится жарко", "Наш дом горит". Сама Тунберг держала плакат с надписью на шведском: "Школьники бастуют в защиту климата".

Свыше 20 тысяч подростков и молодых людей собрались в пятницу, 29 марта, у Бранденбургских ворот в Берлине, где в рамках акции движения Fridays for Future ("Пятницы ради будущего") выступила шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг, которая борется против изменения климата в мире.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Когда мы говорим, что беспокоимся о будущем нашей цивилизации, они гладят нас по головке и говорят: "Не волнуйся, все будет хорошо. Однако мы должны волноваться, мы должны паниковать. И под паникой я не имею в виду - бегать и кричать. Я имею в виду - выйти из нашей зоны комфорта, поскольку в период кризиса вы меняете свое поведение", - обратилась Тунберг к собравшимся.

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Демонстранты прошли шествием от Парка инвалидов в центральном административном округе Mitte через правительственный квартал до Бранденбургских ворот.

Как передает газета Aftonbladet, многие принесли с собой самодельные плакаты с лозунгами: "Становится жарко", "Наш дом горит". Сама Тунберг держала плакат с надписью на шведском: "Школьники бастуют в защиту климата".

К акциям Греты Тунберг присоединились тысячи школьников. Вместо того, чтобы по пятницам посещать занятия, они проводят демонстрации под девизом Fridays for Future. То, что начиналось с единичного пикета, переросло в целое протестное движение по всему миру. Только в Германии существует 155 таких групп. Порядка 12 000 ученых из Германии, Австрии и Швейцарии подписали петицию в поддержку этого экологического движения.

Как сообщал УНИАН, шведскую экоактивистку Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира.