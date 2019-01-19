В городах Швейцарии и Германии прошли демонстрации в защиту климата

Демонстрации в десятках городов были вдохновлены студенткой Гретой Тунберг, которая еженедельно проводила "школьную забастовку" в Швеции.

Тысячи студентов провели митинги в пятницу по всей Германии и Швейцарии, протестуя против отсутствия мер по противодействию изменению климата.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на AP.

Демонстрации в десятках городов были вдохновлены студенткой Гретой Тунберг, которая еженедельно проводила "школьную забастовку" в Швеции. Многие использовали хэш-тег #FridaysForFuture, чтобы предоставить своим локальным протестам видимость в интернете.

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В Берлине демонстранты сосредоточились на будущем политическом решении о том, когда нужно прекратить использование угля в стране. Германия до сих пор полагается на ископаемое топливо, которое производит большое количество парниковых газов, нагревающих атмосферу.

Ожидается, что группа экспертов опубликует необязательные рекомендации позднее в этом месяце о том, как Германия сможет достичь перехода от использования угля к использованию возобновляемой энергии в ближайшие десятилетия.

Подобные школьные забастовки уже несколько раз состоялись в Брюсселе.