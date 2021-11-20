Приход "дикого гостя" в мини-маркет попал на 40-секундный ролик и побил рекорды по просмотрам в TikTok.

Продавец и посетители одного из калифорнийских маркетов сети 7-Eleven столкнулись с дикой природой ближе, чем того хотели.

Об этом пишет New York Post.

Женщина закричала, когда увидела на пороге большого бурого медведя. Продавец попытался выгнать дикое животное, будто обращаясь к человеку: "Выходи!".

Однако косолапый не обращал внимания на панику присутствующих. Животное вело себя вежливо и даже воспользовалось санитайзером, размещенным администрацией заведения у входа.

"Выходи! Прочь!"– продолжала женщина, перейдя на слезы.

Медведь пытался попасть внутрь помещения после того, как ему помешали порыться в мусорных контейнерах. Разъяренный самец даже несколько раз напал на обидчицу.

Испуганная женщина забежала в магазин, когда медведь бросился следом, и успела вызвали спасательную службу. Остановила животное подвешенная бутылочка с дезинфекционной жидкостью. Медведь начал нюхать дозатор и распылил его содержимое себе на морду.

Приход "дикого гостя" в мини-маркет попал на 40-секундный ролик и побил рекорды по просмотрам в TikTok.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова