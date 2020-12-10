40 черепах едва не замерзли подо льдом в озере на столичном Виноградаре.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Служба спасения животных накануне полуночи распиливала лед и вытаскивала едва живых пресмыкающихся, которые не смогли впасть в зимнюю спячку.
Читайте также"Осторожно черепахи": на Полтавщине установили необычные дорожные знаки (фото)Сейчас все черепахи - в ветеринарной клинике. Некоторые из них уже "ищут" себе семью.
"Они приехали замерзшие, очень хилые, состояние некоторых вызывало опасения", - рассказали в ветклинике. У одной черепахи обморожены конечности и гнойная рана на голове.
В эту пору, говорят ветврачи, черепахи должны были бы уже впасть в спячку в иле, но Синее озеро обмелело, поэтому им зарываться было некуда.
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