Все желающие могут познакомиться с Торой в Акватерариуме.

Черепаха Тора, которая вылетела из окна на втором этаже во время ракетного обстрела оккупантов в марте, обосновалась в Киевском зоопарке. Посетители могут увидеть чудом выжившее земноводное.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

Отмечается, что Тору из-за обстрела жилого дома в Оболонском районе столицы вылетела из окна второго этажа, пролетела несколько десятков метров и упала в траву. Она чудом выжила, но травмировала заднюю лапу. Хозяева черепахи решили оставить ее в зоопарке, где созданы необходимые условия, ведь сами лишились жилья.

"Хозяева Торы после потери жилья решили передать животное в Киевский зоопарк, где для него созданы комфортные условия. После полного медицинского обследования животного, карантина и необходимых лабораторных исследований Тора присоединилась к дружественному семейству водяных черепах. Теперь в ее ежедневные ритуалы входит плавание в просторном бассейне и выгревание под лампой на специальном островке", – рассказали в зоопарке.

Теперь все желающие могут познакомиться с Торой и ее "родственниками" в помещении Акватерариума Киевского зоопарка.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты в марте обстреляли семейный экопарк "Ясногородка". В результате бомбардировки погибла часть животных.

На территории "Ясногородки" содержалось много зверей. Больше всего было копытных животных — 212 особей 26 видов. Еще насчитывалось 300 страусов и 220 особей 18 видов других птиц. Приматов и сухопутных черепах удалось эвакуировать. Первых было 17 особей 6 видов, а вторых — 23 особи. А замыкают список енот полоскун, енот носуха, дикобразы и сурикаты, которых было 13 особей.

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