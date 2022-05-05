Обычно эти рептилии выходят из спячки при 20 градусах тепла.

Краснокнижные болотные черепахи проснулись в национальном парке Одесской области. Обычно они выходят из спячки при температуре в 20 градусов выше ноля.

Об этом рассказал эколог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

"Эта уникальная черепаха – аборигенный вид, очень важный и необходимый элемент водно-болотных экосистем в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Маленькие черепашки обычно вылупляются с августа по октябрь и зиму проводят под землей или под песком. А этой весной 2022 года, в третьей декаде апреля и начале мая, во время войны, на Тузловской Амазонии начался выход черепашек из зимовки", - говорится в сообщении.

Он отметил, что первую зиму молодые черепахи проводят в земле, питаясь за счет желточного мешка, расположенного на брюшных щитках пластрона. Болотная черепаха держится вблизи водоемов, но может уходить для размножения на значительное расстояние.

"У болотной черепахи существует температурное определение пола потомства: при температуре инкубации яиц выше +30°С из них появляются только самки, а при температуре ниже +27°С – только самцы. При промежуточных значениях температур могут появляться детеныши обоих полов. Хорошо плавает и ныряет, долго может оставаться под водой. В обычных условиях плавающие и кормящиеся в водоеме черепахи всплывают на поверхность через каждые 15-20 минут", - рассказал эколог.

При этом он пошутил, что боевые черепахи, как и вся украинская дикая природа, своей мощной энергией помогает украинцам в борьбе с варварами, дезориентируя их на местности и заставляя оккупантов вздрагивать от каждого шороха, свиста и звука украинских птичьих крыльев, зверей, звука пресмыкающихся, от дыхания украинской земли.

Как ранее сообщал УНИАН, 23 марта в Национальном парке "Тузловские лиманы" заметили краснокнижных розовых пеликанов. Птицы внесены в Красную книгу Украины, по своему природоохранному статусу значится, как исчезающий вид.

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