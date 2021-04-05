Под Харьковом на волю выпустили почти тысячу рукокрылых, которых от смерти спасли специалисты реабилитационного центра для таких животных.
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Как говорится в сюжете ТСН, это единственный такой центр на всю Украину, поэтому в Харьков обессиленных, голодных и травмированных летучих мышей доставляли из разных уголков страны. Везли и небольшие партии, и целые колонии.
По словам волонтеров, в этом году у них был настоящий ажиотаж, ведь за все время работы центр принял рекордное количество постояльцев - три тысячи летучих мышей, которые внезапно проснулись посреди зимы. Спасенных рукокрылых откармливали и отпаивали, а затем отправляли в специальные холодильники на дозимовку.
Больше всего было рыжих вечерниц, но попадались и более редкие виды, как, например, серый ушан.
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