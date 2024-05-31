Страна-агрессор пыталась протолкнуть концепцию "многополярного мира".

Во время 46-го Консультативного совещания по вопросам Договора об Антарктике ряд стран не позволил внедрения политических инициатив России, которые имеют отношение к добыче полезных ископаемых на ледяном континенте, что сейчас запрещено, - за это РФ и Китай отомстили, заблокировав природоохранные инициативы.

"Украина и еще 17 стран-участниц Договора об Антарктике заблокировали предоставление Беларуси статуса Консультативной стороны Договора, а следовательно и права голоса в решениях по Антарктике. Также заблокирована концепция "многополярного мира", которую Россия хочет внедрить вместо концепций международного права и мирового порядка", - рассказали в Национальном антарктическом центре Украины со ссылкой на директора учреждения Евгения Дикого.

По словам руководителя центра, указанные меры приняты по итогам 46-го Консультативного совещания по вопросам Договора об Антарктике, которое завершилось 30 мая в Индии.

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По данным Дикого, РФ второй год активно лоббирует предоставление Беларуси статуса Консультативной стороны Договора, хотя та имеет лишь сезонную станцию в Антарктике. Как пояснил руководитель, этот статус дает право голоса и вето при принятии решений Договора, которые принимаются только консенсусом.

"Конечно, мы заблокировали это решение, ведь Беларусь продолжает поддерживать военную агрессию РФ против Украины и сотрудничает с научными учреждениями оккупированного Крыма, в частности по исследованиям Антарктики. Более того: мы добились, чтобы в документах совещания официально записали причину, почему РБ не попала в "антарктический клуб", хотя РФ и Китай настаивали на "деполитизации" этого вопроса", - пояснил глава Центра.

По его словам, также не получила поддержку и концепция "многополярного мира" РФ о необходимости учета в Антарктике "особых культурных моделей" разных стран, ведь весь мир уже увидел последствия внедрения такой политики в Украине.

Как говорится в сообщении, зато РФ и ее главный антарктический союзник Китай заблокировали резолюции по гендерному равенству и природоохранным вопросам. В частности, речь идет о ряде инициатив, которые важны для сохранения природы Антарктики. Это создание нового района под особой охраной неподалеку украинской станции "Академик Вернадский": на островах и побережье континента. Эта амбициозная украинская инициатива предусматривает дополнительную защиту уязвимых участков, на которые негативно может повлиять антарктический туризм, который сейчас стремительно развивается.

Также РФ и Китай заблокировали предоставление императорскому пингвину статуса охраняемого вида. Дело в том, что результаты десятилетнего мониторинга колоний этих птиц показали, что они стремительно сокращаются. А моделирование показывает, что императорский пингвин может оказаться на грани полного исчезновения до конца этого века. Кроме того, указанные две страны заблокировали инициативу по предотвращению распространения микропластика, который загрязняет уникальную природу Антарктики.

Как отметил Дикий, РФ на блокирование политических вопросов ответила остановкой природоохранных инициатив, что подтверждает истинные намерения ее присутствия в Антарктике - добыча полезных ископаемых. Сейчас она запрещена, но, по мнению специалиста, за 20 лет ситуация может измениться.

"В западной прессе уже есть сообщения, что РФ обнаружила в Антарктике огромные запасы газа и нефти и может нацелиться на их добычу. Очевидно, что мы приближаемся к большой мировой битве за ресурсы ледяного континента. Об этом, в частности, свидетельствует инициатива по присоединению к Договору Саудовской Аравии - это тоже одно из событий 46-го совещания", - рассказал эксперт.

Он отдельно подчеркнул, что в такой ситуации присутствие Украины как Консультативной стороны Договора очень мешает России.

"Чтобы избавиться от нас, агрессор начал большую информационную кампанию в Украине. В нашем обществе пытаются сформировать мнение, что надо отказаться от Антарктиды "ради дронов" - хотя средства на украинскую антарктическую программу выделяются из отдельной, невоенной части госбюджета и перераспределены на оборону не могут быть принципиально. Зато сама РФ анонсировала миллиардные инвестиции для работы в Антарктике на следующие два года, да еще и засекретила объем этих расходов на одном уровне с военными расходами", - сказал директор НАНЦ.

Участниками Договора об Антарктике являются 56 стран, однако статус Консультативной стороны имеют только 29, в том числе Украина.

Сотрудничество РФ и Китая на фоне войны в Украине - последние новости

По данным Financial Times, экономические связи между РФ и Китаем процветают, но сталкиваются с давлением западных санкций. По мнению аналитиков, развивающиеся экономические связи являются одним из самых ярких признаков желания Китая изменить глобальную геополитику с помощью торговли в своем направлении и за счет США.

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