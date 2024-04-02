Сейчас через Одесскую область пролетают тысячные стаи водоплавающих птиц.

По данным ученых, антропогенные изменения на пути мигрирующих птиц свидетельствуют о широких изменениях окружающей среды, которые уже стремительно происходят, особенно в зоне боевых действий.

Как сообщил сотрудник нацпарка, доктор биологических наук Иван Русев, в течение последних недель продолжается массовая миграция водоплавающих птиц. Он отмечает, что этот процесс - одно из самых поразительных чудес природы - невероятная выносливость и настойчивость позволяют птицам дважды в год преодолевать огромные расстояния.

"Перелетные птицы и трассы их перелетов - это сигналы о здоровье природы и нашей окружающей среды. Антропогенные изменения на пути дальних мигрантов, которые пересекают несколько стран и сред обитания, свидетельствуют о более широких изменениях окружающей среды, которые уже стремительно происходят, особенно в зоне боевых действий. Эти изменения жестоко коснулись и еще коснутся негативными последствиями и для природы и для людей", - утверждает ученый.

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По его словам, сейчас, в частности, в Одесской области наблюдается большое количество "крылатых мигрантов". Через Придунайские озера, дельту Дуная, лиман Сасык, Национальный природный парк "Тузловские лиманы", дельту Днестра, пролетают тысячные стаи водоплавающих птиц.

"Среди них много лысух, тлей и возможно последние стаи краснозобые казарки, белолобого гуся, лебедей кликунов. На песчаной пересыпи среди кустов и на полянах питаются зяблики обыкновенные, и много других воробьинообразных птиц. Ночью еще летят белолобые гуси и краснозобые казарки, когда тихо и не слышно "шахедов", - рассказывает ученый.

Он говорит, что иностранные ученые поделились с украинцами информацией о том, что неподалеку от нацпарка находятся на отдыхе гуси, которые имеют спутниковые датчики из Болгарии.

"Впереди у всех птиц дальний край и длинная дорога в том числе через зону боевых действий. Летят гуси в российскую тундру... Многие из гусей гнездятся исключительно там, но осенью на зимовку обязательно летят в Украинское, Румынское и Болгарское Причерноморье...", - рассказывает Русев.

Последствия российского вторжения

В марте из-за российской агрессии, в частности, действия подводных лодок, на побережье Черного моря найдены десятки погибших млекопитающих. По данным доктора биологических наук, сотрудника Национального природного парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева, в акваторию Юго-Западной части Черного моря недавно вернулись с зимовки дельфины и млекопитающие. Но за последний месяц уже погибло несколько десятков дельфинов в бухтах Севастополя и других берегов оккупированного Крыма.

Кроме того, мертвые млекопитающие обнаружены в РФ - неподалеку от Новороссийска и побережья Краснодарского края, и среди этих животных - есть и контуженные. Как утверждает Русев, они - с симптомами поражения сонарами подводных лодок.

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