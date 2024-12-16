По мнению специалиста, первым может пострадать российский город Анапа.

От попадания в Черное море тысяч тонн мазута в результате катастрофы двух российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" первым может пострадать Анапа - курортный город Краснодарского края РФ. Такое мнение высказал руководитель общественной организации "Зеленый лист", эколог Владислав Балинский.

Эксперт прогнозирует, что последствия этой аварии будут катастрофическими и будут ощущаться десятилетиями.

По его словам, в море, вероятно, попало 8,6 тысяч тонн нефтепродуктов.

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"Сейчас температура воды - 7-10 градусов по Цельсию, а это означает, что большая часть мазута окажется в виде сгустков на дне. Этот мазут собрать уже невозможно - сгустки будут ограниченно перемещаться морскими течениями и с повышением температуры периодически всплывать в виде радужной жирной пленки, отравляя все живое вокруг", - отмечает специалист.

Балинский заявил, что "единственный положительный момент" на сегодня это то, что весь поверхностный мазут будет вынесен на южную сторону Таманского полуострова, в сторону Бугазской косы, Анапа (Краснодарский край РФ). Именно эта часть морского побережья, вероятно, окажется в зоне экологического бедствия в первую очередь. Однако, как будет перемещаться затонувший мазут, где и когда он будет всплывать - сказать пока трудно.

"В любом случае уже сейчас очевидно, что речь идет о потенциальном ущербе в десятки миллиардов долларов и о том, что РФ вряд ли в горячке захватнической агрессии будет сейчас минимизировать последствия для морских экосистем. Это необратимые последствия на десятки лет", - подчеркнул Балинский.

Эколог уточнил, что к такому выводу он пришел, анализируя результат аналогичного события, произошедшего 11 ноября 2007 года, когда в Черном море в районе Керченского пролива другое российское судно - "Волгонефть- 139" - тоже раскололось на две части и затонуло. По его словам, в РФ утверждали, что тогда в море попало около 3 тысяч тонн мазута, а убытки составили 250 миллионов долларов.

"Хотя украинские и иностранные экологи утверждали, что реальный ущерб как минимум в десять раз выше. Десятки тысяч птиц, погибших в Таманском заливе, сотни тонн уничтоженных гидробионтов, десятки километров загрязненного мазутом побережья по обе стороны Керченского пролива", - напомнил специалист о последствиях той катастрофы.

Он пояснил, что птицы погибают от гипотермии (пропитанные мазутом перья теряют свои изолирующие свойства) и вследствие химического отравления нефтепродуктами (пытаются чистить перышки и глотают нефтепродукты). Морские обитатели (рыба, губки и т.д.) погибают из-за заморных процессов и механических повреждений органов дыхания и пищеварения, экосистемы превращаются в безжизненные пустыни. Балинский обращает внимание на то, что в 2007 году на очистку побережья ушли месяцы, в частности, люди лопатами собрали часть загрязненного песка и гальки, но затонувшая часть мазута десятилетиями отравляла море. Украина так и не сумела получить компенсацию, потому что, по словам эколога, последствия катастрофы фактически "замяли" на международном уровне.

"Массовые аварии подобных однотипных судов советского производства пятидесятых-восьмидесятых годов прошлого века являются системным пренебрежением техники безопасности и международных конвенций, в частности MARPOL 73,78", - акцентирует эколог.

По его данным, суда типа "Волгонефть" - крупные однопалубные двухвинтовые нефтеналивные суда класса "река-море", с баком и ютом, с двойными бортами и двойным дном, с машинным отделением и тому подобное. Грузоподъемность - 4800-5000 тонн, назначение - перевозка в речных условиях нефтепродуктов I и II классов и нефтепродуктов III и IV классов, требующих подогрева.

По мнению Балинского, проблема даже не в возрасте этих судов. Оказывается, в 1990-х годах РФ их спешно переделывали под требования международных стандартов - делали это "просто и нехитро" - укорачивание методом вырезания середины корпуса и сварки носа с кормой. Балинский предполагает, что именно из-за этого технологического нюанса судна разрывает пополам из-за ударов мощных волн. Руководитель "Зеленого листа" напоминает, что аналогичные танкеры транспортируют российскую нефть и по Балтийскому морю.

В Черном море затонули два российских танкера: что известно

15 декабря вблизи Керченского пролива затонули два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным российских СМИ, суда разломало пополам, они транспортировали нефтепродукты, в частности мазут. В результате аварии он начал вытекать в море. Первым начал тонуть "Волгонефть-212", на борту которого находились 13-14 членов экипажа. Вес мазута, который транспортировался - 4300 тонн. Впоследствии в том же районе затонул "Волгонефть-239".

По словам руководителя Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, оба судна - очень старые (более 50 лет) и имеют "речной" класс, что предусматривает определенные ограничения. Они не могли выдержать очень мощный ветер и волны более 3,5 метра.

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