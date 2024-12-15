Во время катастрофы высота волн достигала 3,5 метра, скорость порывистого ветра - 24 м/с.

Сегодня, 15 декабря, вблизи Керченского пролива потерпели крушение два российских танкера - "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239". По данным руководителя Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, оба судна - очень старые и имеют "речной" класс, что предусматривает определенные ограничения.

Он обнародовал и прокомментировал соответствующую карту, на которой указано примерное место катастрофы танкеров.

"Это около 8 миль от морского порта Тамань (рейдовая перевалка к югу от Керченского пролива). Суда очень старые - 1955 и и 1951 год", - сообщил эксперт.

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Он обращает внимание, что во время катастрофы высота волн в море достигала 3,5 метра, скорость порывистого ветра - 24 м/с, а суда не морские, а речные.

Как отметил Клименко, о них есть запись в речном регистре, согласно которой они имеют класс М-ПР2,5 и О-ПР2,0. Исходя из этой информации, оба судна вообще в такую погоду не должны были выходить в море.

В частности, суда класса "М" должны выдерживать волны высотой 3 метра и длиной до 40 метров при скорости ветра до 24 м/с. Судам класса "О" - разрешается перемещаться, когда высота волн составляет чуть более 2 метров при длине до 20 метров, и скорости ветра - до 21 м/с.

Как объясняет Клименко, дополнительная аббревиатура "ПР" означает, что судно приспособлено для плавания в прибрежных морских водах. К судам такого класса выдвигаются повышенные требования по допустимой высоте волн: для "О-ПР" - 2 метра, для "М-ПР" - 2,5 метра.

Специалист добавляет, что танкер "Волгонефть-212" (порт приписки Санкт-Петербург) построен Волгоградским судостроительным заводом в 1969 году. Дедвейт судна - 4 953 т. На этом же предприятии в 1973 году построен "Волгонефть-239" (приписка Астрахань), дедвейт - 4 999 т:

"Текущее состояние обоих - переломился в Керченском проливе 15 декабря".

Инцидент с танкерами РФ в Керченском проливе

Напомним, 15 декабря стало известно, что вблизи Керченского пролива тонут два российских танкера - "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239". По данным российских СМИ, судна разломало пополам. По данным Astra, танкеры транспортировали нефтепродукты, в частности мазут. В результате аварии он начал течь в море.

Первым начал тонуть "Волгонефть 212", на борту которого находилось 13-14 членов экипажа. Вес мазута, который транспортировался - 4300 тонн. Впоследствии в том же районе затонул "Волгонефть-239".

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