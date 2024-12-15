Утром воскресенья, 15 декабря, вблизи Керченского пролива тонут два российских танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239". По данным российских СМИ, суда разломало пополам.
Как пишет Astra, танкеры транспортировали нефтепродукты, в частности мазут. В результате аварии он начал течь в море. Первым начал тонуть "Волгонефть 212".
На "Волгонефти 212" находятся, по разным данным, 13-14 членов экипажа. Вес транспортируемого мазута - 4300 тонн. Мощные волны штормового моря разломали его корпус пополам.
Впоследствии в том же районе за танкером "Волгонефть-212" затонул еще один - "Волгонефть-239". Мазут течет в море.
На кадрах с места аварий видно, что суда тонут. Россияне пытаются организовать спасательную операцию. Пока неизвестно, как РФ будет устранять экологические последствия двух аварий.
Морские инциденты с РФ
В сентябре российские военные нанесли ракетный удар по гражданскому судну в Черном море. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский и подчеркнул, что Украина ожидает реакции мира.
Балкер под флагом Сент-Китс и Невис осуществлял перевозку зерна из порта "Черноморск" (Одесская область) в Египет и на тот момент был в Черном море - в исключительной морской экономической зоне Румынии.