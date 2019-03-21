Гройсман назвал движущую силу экономики Украины

Объем капитальных инвестиций в агрокомплекс в прошлом году достиг 90 миллиардов гривень.

Агропромышленный комплекс Украины является движущей силой отечественной экономики, а также гарантом продовольственной безопасности.

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Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил на открытии аграрного форума "AGROPORT West Lviv - 2019", сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Агропромышленный комплекс – это движущая сила нашей экономики и гарант продовольственной безопасности Украины и мира. Наша продукция представлена в 190 странах мира, мы входим в ТОП-7 экспортеров продовольствия. Но наш потенциал больше. Наша задача: увеличивать углубленную переработку продукции. И в ближайшие годы мы будем иметь больше инвестиций в развитие АПК, создание новых продуктов, которые будут представлены на внутреннем и внешних рынках под маркой "made in Ukraine", - цитирует Гройсмана пресс-служба.

Премьер добавил, что объем капитальных инвестиций в агрокомплекс в прошлом году достиг 90 миллиардов гривень.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в принятом государственном бюджете на 2019 год сократила финансирование государственной поддержки аграрного сектора на 1 миллиард гривень.

В феврале 2018 года Кабмин утвердил программу поддержки аграрного сектора, предусматривающую выделение дотаций в размере 6,3 миллиарда гривень. Из этой суммы 4 миллиарда предусмотрены на поддержку животноводства, а остальные средства – на компенсацию стоимости сельхозтехники, поддержку фермерства и садоводства.

Государственное финансирование сельхозпроизводителей в 2018 году в размере 6,3 миллиарда гривень стало возможно благодаря норме Бюджетного кодекса о направлении 1% от валового производства сельскохозяйственной продукции на поддержку аграрного сектора.