В Украине растет ввод в эксплуатацию мощностей "зеленой" энергетики

Таким образом, общая мощность объектов возобновляемой энергетики составила 2978 МВт.

За первые три месяца 2019 года в Украине в эксплуатацию введено 861,1 МВт мощностей из возобновляемых источников энергетики (ВИЭ), что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом говорится в отчете Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Нацкомиссия сообщает, что в первом квартале 2019 года введено в эксплуатацию 861,1 МВт генерирующих мощностей, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 16% больше, чем за весь 2018 год.

При этом отмечается, что объекты ветровых и солнечных электростанций составляют 99,5%, а средняя единичная мощность объектов электроэнергетики - 11,8 МВт.

Согласно отчету, лидером по вводу в эксплуатацию объектов ВИЭ в I квартале является Днепропетровская область, где было введено 258,6 МВт мощности только за счет солнечных электростанций.

Значительный прирост (+148 МВт) показала Херсонская область, где больше половины установленной мощности составляют ветровые электростанции.

Таким образом, общая мощность объектов возобновляемой энергетики составила 2978 МВт.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году в Украине введено в эксплуатацию 742,5 МВт мощностей, генерирующих энергию из возобновляемых источников, что в 2,8 раза превышает объем мощностей, введенных за предыдущий год. Таким образом, общая установленная мощность ВИЭ в 2018 году достигла 2117 МВт.

1 октября 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с около 1% до 11%.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются "зеленые" тарифы - специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.