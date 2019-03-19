На Хмельнитчине заработала вторая по мощности СЭС в Украине

Ежегодное производство электроэнергии станцией составит 68,2 Гвт-ч, что позволит обеспечить электроэнергией треть из 13 тысяч домохозяйств в Каменец-Подольском.

В Хмельницкой области введена в эксплуатацию солнечная электростанция (СЭС) "Каменец-Подольская" мощностью более 63 МВт, инвесторами которой на паритетной основе выступили группа ICU и инвестиционный фонд VR Capital Group, вложив в проект 55 миллионов долларов, сообщает пресс-служба группа ICU.

Читайте такжеНорвегия готова вложить в украинскую альтернативную энергетику 1,5 миллиарда долларов

"Пиковая мощность станции, которая уже начала отпускать электроэнергию в сеть, составляет 63,8 МВт, что делает ее второй в стране по мощности, при этом, ежегодное производство электроэнергии составит 68,2 Гвт-ч, что позволит обеспечить электроэнергией треть из 13 тысяч домохозяйств в Каменец-Подольском", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что производство экологически чистой электроэнергии станцией "Каменец-Подольская" позволит обеспечить сокращение выбросов углекислого газа на 67 тысяч тонн ежегодно.

В сообщении сказано, что станция введена в эксплуатацию компанией "Подольскэнерго", но при этом инвесторами проекта на паритетных началах выступили группа ICU и американский фонд VR Capital Group с общим объемом инвестиций в строительство около 55 миллионов долларов.

Как передает пресс-служба компании, ссылаясь на информацию управляющего партнера ICU Макара Пасенюка, это первый из трех совместных с VR Capital Group проектов в области альтернативной энергетики.

"В ближайшее время планируется запуск нашей второй солнечной электростанции - мощностью 35 МВт, которая расположена в Херсонской области. Также на начальной стадии строительства - несколько средних по размерам СЭС в Николаевской области», - сообщает пресс-служба, ссылаясь на слова Пасенюка.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году в Украине введено в эксплуатацию 742,5 МВт мощностей, генерирующих энергию из возобновляемых источников, что в 2,8 раза превышает объем мощностей, введенных за предыдущий год. Таким образом, общая установленная мощность ВИЭ в 2018 году достигла 2117 МВт.

1 октября 2014 года Кабинет министров утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2020 года, который предусматривает увеличение доли возобновляемых источников в общем балансе генерации электроэнергии с около 1% до 11%.

Главным механизмом для стимулирования развития такой энергетики в Украине являются "зеленые" тарифы – специально высокие (выше, чем у других видов генерации), утвержденные законом цены на электроэнергию, которая производится из возобновляемых источников.

Справка УНИАН. VR Capital Group Ltd. действует через свои основные дочерние компании включая VR Advisory Services Ltd. (Все вместе - VR Capital Group) и является управляющим активами альтернативного типа общей стоимостью более 4,5 миллиарда долларов США. Клиентская база VR Capital Group в основном состоит из институциональных инвесторов из США и Западной Европы, а также включает университетские фонды, благотворительные организации, семейные фонды и средства институциональных распорядителей активами

Группа ICU - независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы. Основана в 2006 году специалистами из ING, под ее управлением находятся активы в размере более 500 млн долларов США. Владельцами группы являются управляющие партнеры ICU - Макар Пасенюк и Константин Стеценко.