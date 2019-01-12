Новые станции будут построены в городе Измаиле и на территории Татарбунарского района области.

В Одесской области начато строительство четырех солнечных электростанций.

Об этом сегодня сообщил департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области.

Отмечается, что за последний месяц департаментом выдано 4 разрешения на строительство объектов альтернативной энергетики с использованием солнечной энергии.

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Новые станции будут построены в городе Измаиле и на территории Татарбунарского района области. Из них - две мощностью 10 тыс. кВт в Измаиле по ул. Семена Чернова, 151 и 153.

Еще две мощностью 18 МВт и 10 МВт - в Татарбунарском районе на земельном участке Белолеского сельского совета. Заказчиками строительства являются, соответственно, частные предприятия «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» и «РЭД ИНВЕСТ».