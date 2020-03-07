90% популяции дельфинов в Индийском океане уже уничтожили – ученые

Причиной стольких смертей стали жаберные сетки для ловли тунца, в которые чаще попадают акулы, киты и дельфины.

Начиная с 1980 года 90% популяции дельфинов в Индийском океане было уничтожено в результате промышленного рыболовства.

Об этом сообщает Independent со ссылкой на новое исследование ученых.

По словам ученых, причиной стольких смертей стали специальные сетки для ловли тунца. Эти сетки подвешивают на поверхности воды длиной до 30 км, а глубиной до 20 м. Такой метод ловли является запрещенным в открытом море.

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Размеры сетки рассчитаны таким образом, что внутрь может проникать только голова тунца: жабры рыбы попадают в сетку, когда та пытается выпутаться из ловушки.

На практике в сетку попадают акулы, черепахи, морские львы, киты и дельфины.

Чтобы выяснить всю правду о «черных» методах рыбаков, ученые объединили результаты ловли китообразных с 1981 по 2016 годы. Всего жертвами сеток становились именно дельфины, вероятен прилов достиг пика в почти 100 тысяч особей в год в течение 2004-2006 годов, и уменьшился до 80 тысяч, несмотря на увеличение промысла тунца в жаберных сетях.

Ученые заключают, что с 1950 по 2018 годы было убито 4,1 миллиона мелких китообразных, в среднем их количество составляет 13% от 2018 года. Впрочем, настоящие цифры могут быть значительно большими, предполагают биологи.

Как сообщал УНИАН, миллионы акул во всем мире ежедневно страдают от рыболовных крючков, которые остаются в теле животных до 7 лет. При этом акулы не могут их вывести самостоятельно.