Пожар в Чернобыльской зоне: четыре очага возгорания тушат более 1300 человек

В зоне отчуждения продолжают тушить 4 очага возгорания вблизи населенных пунктов Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки.

По состоянию на 21:00 19 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения продолжают тушить пожары на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

В зоне отчуждения продолжают тушить 4 очага возгорания вблизи населенных пунктов Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки.

К тушению пожаров привлекли 1322 людей и 292 единиц техники (в том числе 3 вертолета). Штаб пожаротушения ГСЧС создал четыре сводные отряда, которые локализуют последствия предыдущих пожаров.

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«Принимаются все возможные меры по максимальному пролитию отдельных очагов тления травяного настила, пеньков, лесной подстилки и остатков древесины с целью предотвращения возникновения пожаров и недопущения новых в районе вышеупомянутых сел», — отметили в ведомстве.

Как информируют, угрозы объекту «Укрытие», хранилищу радиоактивных отходов и другим критическим объектам инфраструктуры зоны отчуждения нет. Радиационная ситуация находится под контролем, радиационный фон не превышает нормы.

Напомним, по состоянию на утро 19 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения продолжали тушить пожары на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств.