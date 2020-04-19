В Чернобыльской зоне продолжается борьба с очагами пожара

В ГСЧС подчеркнули, что угрозы объекту Укрытия нет.

По состоянию 18:00 18 апреля в чернобыльской Зоне отчуждения продолжается борьба с пожарами на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.

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Как сообщается в утренней сводке ГСЧС о ситуации с пожарами, основные усилия направлены на локализацию 4 очагов (с.Корогод, с.Буда, с.Рассоха и с.Кривая Гора) тление пеньков, остатков древесины и двух торфяников в пройденных огнем очагах.

Для обустройства противопожарных разрывов используют тяжелую инженерную технику ГСЧС и пять путепрокладчиков Вооруженных Сил Украины. С помощью техники уже создали 297 км минерализованных полос.

Угрозы объекту Укрытия, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения, как утверждается, нет.

К тушению пожаров привлечено 903 человека и 151 единица техники. К борьбе с огнем привлекли вертолеты.

Как сообщал УНИАН, масштабный пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, тогда огнем было охвачено 20 га. 7 апреля площадь пожара составляла около 35 га. 14 апреля сообщалось о ее ликвидации.

Впрочем, 16 апреля пожар возобновился – началось тление пеньков, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников.