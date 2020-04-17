В мелитопольском зоопарке спасают двух тигрят (видео)

От малышей отказалась мама.

В мелитопольском зоопарке спасают двух тигрят.

Читайте такжеВ Аргентине на улицы пустого города вышли морские львы (фоторепортаж)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что от малышей отказалась мама.

Тигрица даже не подошла к детишкам после родов, а когда те уже изголодались, беспрепятственно отдала надзирателям.

Ранее УНИАН сообщал, как стая львов оккупировала одну из дорог в Южной Африке.