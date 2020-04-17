В мелитопольском зоопарке спасают двух тигрят (видео)
21:52, 17 апреля 2020Экология
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От малышей отказалась мама.
В мелітопольском зоопарке спасают двух тигрят, от которых отказалась мать
В мелитопольском зоопарке спасают двух тигрят.
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Отмечается, что от малышей отказалась мама.
Тигрица даже не подошла к детишкам после родов, а когда те уже изголодались, беспрепятственно отдала надзирателям.
Ранее УНИАН сообщал, как стая львов оккупировала одну из дорог в Южной Африке.
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