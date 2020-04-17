Стая львов оккупировала одну из дорог в Южной Африке (видео)
19:12, 17 апреля 2020Экология
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Раньше звери боялись людей, а теперь животные осмелели и преспокойно нежатся целым прайдом на солнышке.
Через карантин и отсутствие посетителей львы оккупировали туристическое место
Целая стая львов в Южной Африке решилась прийти в туристическую зону и даже оккупировала одну из дорог.
Читайте такжеБританские козы прогулялись опустевшими во время карантина улицами и стали звездами интернета (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
С 25-го марта национальный парк, где обитают хищники, закрыли для посетителей из-за пандемии.
Смотритель заповедника, который теперь следит, чтобы туда не пробрались браконьеры, говорит: раньше звери боялись людей и увидеть их можно было только ночью. А теперь животные осмелели и преспокойно нежатся целым прайдом на солнышке.
Ранее УНИАН сообщал, как в Аргентине на улицы пустого города вышли морские львы.
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