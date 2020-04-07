Пожары в Чернобыле и Киеве: уровень загрязнения воздуха резко подскочил (видео)

При максимально допустимом показателе до 50 уровень загрязнения в Киеве и области достиг более 100.

Из-за масштабных пожаров в зоне отчуждения и столице в Киеве утром 7 апреля зафиксировали самый высокий уровень загрязнения воздуха.

Об этом сообщает Telegram-бот Качество воздуха в Киеве.

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Согласно свежим показателям, при максимально допустимом показателе до 50 в Киеве и области, в среднем, уровень загрязнения достиг более 100.

Позняки – 160, Харьковский массив – 162, Осокорки – 158, Борщаговка – 110, Троещина – 168, Выдубичи – 110, Оболонь – 157, Лесной массив – 53, Протасов Яр – 77, Нивки – 96, Лукьяновка – 102, Соломенский район – 90, Голосеевский район – 76, ВДНХ – 102, Вишневое – 75, Ирпень – 158, Борисполь – 138, Бровары – 114.

По сообщению ГСЧС, спасатели продолжают ликвидировать лесной пожар в Чернобыле, который вспыхнул еще 5 апреля. К тушению привлекли 120 человек и 29 единиц техники, в том числе один вертолет, которым вчера сбросили 38 тонн воды. В службе уверяют, что радиационный фон по Киеву и области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Между тем, в столице не утихают локальные пожары. Так, 7 апреля пламя охватило лесной участок в районе Корчеватое – Столичное шоссе. Видео инцидента, опубликованного Киевом Оперативным, сняли свидетели из окна многоэтажки.

Ранее УНИАН сообщал, что в Чернобыльской зоне горит 100 гектаров леса и травяного настілу.