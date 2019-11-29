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Аномальное явление: в селе близ Николаева на берег выбросило множество мертвых медуз (фото, видео)

12:17, 29 ноября 2019
Экология
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Жители села Лиманы с подобным зрелищем сталкиваются впервые / facebook Наталия Панаший

Читайте такжеИз-за глобального потепления воды Аляски остались без льдаФото и видео такого аномального явления у себя на странице в Facebook опубликовала местная жительница Наталия Панаший.

«Откуда тысячи медуз? Вижу впервые… Их – миллионы», – отметила она.

Жители села Лиманы с подобным зрелищем сталкиваются впервые и объяснить его не могут. Сообщают, что и в Рыбаковке медузы тоже выбросились на берег.

Ранее УНИАН сообщал, как в Австралии за несколько дней до лета выпал снег.

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Теги: #медузы#Николаевская областьпогода в Николаеве