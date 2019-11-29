Аномальное явление: в селе близ Николаева на берег выбросило множество мертвых медуз (фото, видео)

Причины произошедшего неизвестны.

В селе Лиманы под Николаевом на берег Днепро-Бугского лимана выбросило множество мертвых медуз.

Читайте такжеИз-за глобального потепления воды Аляски остались без льдаФото и видео такого аномального явления у себя на странице в Facebook опубликовала местная жительница Наталия Панаший.

«Откуда тысячи медуз? Вижу впервые… Их – миллионы», – отметила она.

Жители села Лиманы с подобным зрелищем сталкиваются впервые и объяснить его не могут. Сообщают, что и в Рыбаковке медузы тоже выбросились на берег.

Ранее УНИАН сообщал, как в Австралии за несколько дней до лета выпал снег.