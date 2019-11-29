Аномальное явление: в селе близ Николаева на берег выбросило множество мертвых медуз (фото, видео)
12:17, 29 ноября 2019Экология
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Причины произошедшего неизвестны.
Жители села Лиманы с подобным зрелищем сталкиваются впервые / facebook Наталия Панаший
В селе Лиманы под Николаевом на берег Днепро-Бугского лимана выбросило множество мертвых медуз.
Читайте такжеИз-за глобального потепления воды Аляски остались без льдаФото и видео такого аномального явления у себя на странице в Facebook опубликовала местная жительница Наталия Панаший.
«Откуда тысячи медуз? Вижу впервые… Их – миллионы», – отметила она.
Жители села Лиманы с подобным зрелищем сталкиваются впервые и объяснить его не могут. Сообщают, что и в Рыбаковке медузы тоже выбросились на берег.
Ранее УНИАН сообщал, как в Австралии за несколько дней до лета выпал снег.
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