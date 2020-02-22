Исследования: синицы, пользуясь опытом других птиц из телевизора, выбирают пищу с "хорошими отзывами"

Так, подопытные синицы наблюдали за реакцией других птиц на еду и запоминали, какая им понравилась, а какая нет.

Студенты-зоологи из Кембриджского университета определили, что два наиболее распространенных типа синиц — большие синицы и синицы голубые — способны выбирать пищу, ориентируясь на опыт других птиц, увиденный в телевизоре.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Phys.org.

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Так, подопытные синицы наблюдали за реакцией других птиц на еду и запоминали, какая им понравилась, а какая нет. Далее пернатые чаще выбирали еду с «хорошими отзывами».

Всем синицам показывали видео отдельно. На них разные птицы пробовали хлопья, обозначены символом креста или квадрата: первые были вкусные, а вторые пропитаны горьким раствором. Синицы заметили, что птицы выражали отвращение, попробовав хлопья с квадратом: вытирали клюв и трясли головой. Когда синицам предложили попробовать хлопья, они чаще выбирали хлопья отмечены крестиком.

«Синицы голубые и большие синицы добывают пищу вместе, у них похожий рацион, но они могут усомниться перед тем, как пробовать новую пищу», — пояснил соавтор работы.

Он также добавил, что наблюдая за другими птицами, синицы способны быстро и безопасно сориентироваться, какую пищу им лучше съесть. Такое поведение способствует уменьшению количества времени и энергии, которые они тратят на пробу разной еды, а также помогает им избежать отравления.