Львовские сурки почувствовали весну и проснулись на месяц раньше, чем обычно (видео)
Львовские сурки Мишка и две Маруси проснулись на месяц раньше, чем обычно.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Почти на месяц раньше сурки проснулись впервые за 12 лет. Обычно предвещать сурки вылезают в середине февраля, сейчас же их постигла бессонница.
Этой зимой вещуны спали не в помещении, а под открытым небом в летнем вольере, утепленном соломой – все из-за аномально теплой зимы.
Уже более как неделю Мишка и Маруси ежедневно вылезают из домика, только сегодня не захотели покинуть теплое гнездо.
Раннее пробуждение сурков в натуралистическом центре расценивают как знак того, что вскоре придет весна.
В прошлом году Маруся предсказала раннюю весну и ее прогноз был точным.
Как сообщал УНИАН, харьковский сурок Тимка этой зимой тоже недоспал месяц, а когда вылез – не увидел своей тени. Это означает, что весна не за горами.