Воды все меньше, плиты не держат: в сети показали печальное видео из оккупированного Крыма

Крым продолжает испытывать проблемы с водоснабжением.

Северо-Крымский канал под оккупированной Керчью обмелел.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Kerch.FM.

Отмечается, в ноябре 2019 года оккупанты организовали внутрикрымскую прокачку воды по каналу, однако воды становится все меньше. Из-за неудовлетворительного обслуживания русла рукотворного канала там начали раздвигаться бетонные плиты.

Водоросли, запутавшиеся на столбах и опорах выше уровня воды, свидетельствуют о тому, что еще недавно воды было значительно больше.