Воды все меньше, плиты не держат: в сети показали печальное видео из оккупированного Крыма
18:14, 18 января 2020Экология
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Крым продолжает испытывать проблемы с водоснабжением.
Совсем недавно воды в канале было значительно больше / фото: Kerch.FM
Северо-Крымский канал под оккупированной Керчью обмелел.
Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Kerch.FM.
Отмечается, в ноябре 2019 года оккупанты организовали внутрикрымскую прокачку воды по каналу, однако воды становится все меньше. Из-за неудовлетворительного обслуживания русла рукотворного канала там начали раздвигаться бетонные плиты.
фото: Kerch.FM
Водоросли, запутавшиеся на столбах и опорах выше уровня воды, свидетельствуют о тому, что еще недавно воды было значительно больше.
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