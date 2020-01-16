CEO Mars: "Бизнес должен играть активную роль в решении экологических проблем"

Компания Mars провела собственные исследования и разработала план Устойчивого развития для поколений, который будет способствовать значительным изменениям в сфере сохранения лесов и внедрения эффективных практик ведения сельского хозяйства.

"Несмотря на цели, которые закреплены в Парижском климатическом соглашении, глобальные выбросы углекислого газа все еще стабильно растут в течение трех последних лет, - рассказал в интервью CNN Грант Рид, президент корпорации Mars. - Я оптимист, и считаю, что мы можем ответить конкретными действиями. Но у нас не так много времени для этого. Исходя из собственного опыта в Mars, я вижу три главных направления для незамедлительных действий.

Во-первых, определение своего влияния на экологию. Компания Mars провела собственные исследования и разработала план Устойчивого развития для поколений, который будет способствовать значительным изменениям в сфере сохранения лесов и внедрения эффективных практик ведения сельского хозяйства. На его реализацию будет выделено более 1 млрд. долларов.

Во-вторых, компании-производители должны как можно быстрее перейти от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Компании Mars уже удалось перевести 53% своих глобальных операций на электроэнергию, вырабатываемую солнечными и ветровыми источниками. Мы планируем полностью перейти на экологически чистую энергию до 2040 года.

Наконец, перед бизнесом стоит более масштабная и сложная задача - это устойчивость глобальной цепочки поставок сельскохозяйственной продукции. Эффективные практики землепользования, направленные на удержание уровня глобального потепления ниже 1,5 градусов Цельсия, должны стать приоритетами как для бизнеса, так и для государственных органов. Правительство, бизнес и общество могут вместе изменить общую траекторию.

С 2019 года компания Mars начала сокращать выбросы углекислого газа в процессе производства своей продукции, в то время как бизнес компании продолжает расти. Это подтверждает возможность трансформации, которая не вредит росту бизнеса.

Решающее десятилетие для человечества уже началось и оно покажет, удастся ли нам сохранить качество собственной жизни и защитить будущее следующих поколений. Сейчас наступил ключевой момент, чтобы объединить усилия и принять меры для решения проблем, связанных с изменениями климата и сохранением окружающей среды".