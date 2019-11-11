В зоопарке Николаева пополнение – прибыли слоны Шанти и Динкар (видео)

Одному слону 11 лет, второму – 9 лет.

В зоопарк в Николаеве наконец-то добрались слоны Шанти и Динкар. Молодые гиганты, родившиеся в Германии, а последние годы прожили в Венгрии, в течение пяти суток преодолели более тысячи километров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В сопровождении полиции колонна со слонами в металлических контейнерах въехала в зоопарк. Несмотря на раннее время, в ожидании первых шагов слонов в зоопарке замерли с десяток посетителей. Шанти наконец-то зашел в вольер – николаевцы были в восторге.

Последний раз слоны жили в николаевском зверинце 10 лет назад. Готовились к их приезду с 2014 года, для слонов реконструировали современные вольеры – зимний и летний.

Одному слону 11 лет, второму – 9 лет. Впоследствии планируется одного из самцов поменять на самку. Получили слонов по европейской программе обмена животными, ведь прибывшие родились в Германии, после чего некоторое время жили в Венгрии.

Шанти хорошо перенес дорогу и теперь он поселился в зимнем вольере. Динкар же пока будет находиться на карантине и через месяц присоединится к своему товарищу.

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