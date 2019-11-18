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В Париже запретили передвижные цирки с дикими животными

15:07, 18 ноября 2019
Экология
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Со следующего года передвижные цирки в Париже будут без животных / фото: dailymail.co.ru

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на Le Parisien.

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Отмечается, что городские власти не будут выдавать передвижным циркам разрешение на пребывание в городе. Нововведение вступит в силу в 2020 году.

Также в городе готовы предоставить финансовую помощь каждому цирку, который в своей программе не будет использовать животных.

Вместе с тем, запрет не будет касаться цирка Bouglione, который имеет собственное помещение в Париже. Также в цирке уже анонсировали выступление со слонами. Впрочем, в Bouglione обещают отказаться от номеров с животными в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, в Словакии вступил в силу запрет на использование диких животных в цирках.

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Теги: #Париж#цирк#животные в цирке