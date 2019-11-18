В Париже запретили передвижные цирки с дикими животными

Город готов финансово помогать каждому цирку, который в своей программе не будет использовать животных.

Городские власти Парижа запретили выступать в городе передвижным циркам, у которых есть в программе номера с дикими животными.

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на Le Parisien.

Читайте такжеВ зоопарке Австралии в семье коал родился малыш (видео)

Отмечается, что городские власти не будут выдавать передвижным циркам разрешение на пребывание в городе. Нововведение вступит в силу в 2020 году.

Также в городе готовы предоставить финансовую помощь каждому цирку, который в своей программе не будет использовать животных.

Вместе с тем, запрет не будет касаться цирка Bouglione, который имеет собственное помещение в Париже. Также в цирке уже анонсировали выступление со слонами. Впрочем, в Bouglione обещают отказаться от номеров с животными в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, в Словакии вступил в силу запрет на использование диких животных в цирках.