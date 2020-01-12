В Австралии пострадавшим от пожаров животным сбросили с воздуха тонны овощей

Чтобы накормить зверей, на вертолеты загрузили тысячи килограммов овощей - в основном морковь и батат.

Австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, живущих в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров.

Об этом сообщил министр энергетики и окружающей среды штата Новый Южный, который больше всего пострадал от пожаров, Уэльс Мэтт Кин в Facebook.

Читайте такжеКрасная панда во второй раз сбежала из парка дикой природы на острове Мэн

Он назвал эту акцию "Операцией скалистого кенгуру", в честь животных, которым первыми доставили продовольствие таким способом.

Чтобы накормить животных, на вертолеты загрузили тысячи килограммов овощей, в основном морковь и батат. Австралийские службы сбрасывали продукты с воздуха.

Как сообщал УНИАН, пожары в Австралии продолжаются с сентября 2019 года. По данным СМИ, огонь опустошил более 8 млн гектаров лесов, погибли 27 человек и очень много животных.

6 января 2020 в МИД Украины заявили, что правительство готово в случае необходимости оказать Австралии помощь в связи с масштабными лесными пожарами.