В США хирурги впервые удалили катаракту горилле (фото)
Группа врачей совместно с ветеринарами из зоопарка Сан-Диего провела успешную операцию по удалению катаракты у западной равнинной гориллы.
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Процедуру выполнил глазной хирург, который прооперировал тысячи людей, хотя с животными ранее не работал, передает Би-би-си.
Трехлетняя горилла Лесли теряла зрение в левом глазу, вероятно, вследствие полученной травмы.
Лесли уже вернулась в свою стаю и сейчас восстанавливается после операции.
Команду офтальмологов и анестезиологов из больницы Сан-Диего при Калифорнийском университете пригласили в зоопарк, чтобы провести первую в истории операции по удалению катаракты у гориллы. Это произошло еще 10 декабря, но официальное объявление последовало только теперь.
"Будучи ветеринарами, мы являемся экспертами в том, что касается помощи видам животных, на которых мы специализируемся, но это не означает, что мы специалисты во всех областях медицины", - сказала ветеринар зоопарка Мередит Клэнси.
Из-за катаракты в глазу мутнеет хрусталик, что приводит к ухудшению зрения. Чаще всего это естественный процесс при старении.
Но в зоопарке полагают, что катаракта появилась у Лесли после падения с высоты или из-за чрезмерно резвой игры с другими молодыми гориллами в стае.
Врачи использовали фармацевтический блокатор мышц, который не позволял глазу Лесли совершать даже малейшие движения.
Специалист по лечению катаракты Крис Хейхель удалил мутный хрусталик и заменил его на искусственный.
По словам Хейхеля, он оперировал людей в возрасте от одного дня до 105 лет, но с гориллой работал впервые.
В пресс-релизе зоопарка говорится, что благодаря анатомическому сходству между глазами человека и гориллы процедура была не слишком сложной.
Хейхель сказал, что ветеринары посоветовали ему не смотреть горилле прямо в глаза, так как это может вызвать у нее дискомфорт.
"Ну, это будет немного сложно", - ответил на это хирург.
На время операции сотрудники зоопарка усыпили мать Лесли, Кокамо, чтобы она не переживала из-за отсутствия дочери.