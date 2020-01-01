В Германии в новогоднюю ночь горел зоопарк: погибли более 30 обезьян, летучие мыши и птицы

В результате пожара погибли более 30 приматов. Также погибло большое количество летучих мышей и птиц.

В Германии в городе Крефельд (Северный Рейн-Вестфалия ) ночью 1 января вспыхнул пожар в местном зоопарке, погибли все обезьяны.

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Об этом говорится в сообщении на официальной странице зоопарка в фейсбуке.

ЧП произошло незадолго после полуночи. На место оперативно вызвали пожарных, однако спасти животных они не успели.

"Наши самые страшные страхи стали реальностью. В доме обезьян нет уцелевших животных", - говорится в сообщении.

В результате пожара погибли более 30 приматов. Также погибло большое количество летучих мышей и птиц.

Вольер с гориллами, который примыкает к помещению с обезьянами, удалось спасти. В этом вольере, построенном в 2012 году, живет семья горилл из семи особей.

По данным зоопарка, обезьянник был открыт в 1975 году. Площадь здания в тепличном стиле составляла 2000 квадратных метров. В обезьяннике обитали орангутанги, шимпанзе, гориллы, обезьяны, летучие мыши и птицы.

Администрация зоопарка не называет причины пожара, но телеканал WDR отмечает, что вызвать огонь мог праздничный фейерверк.