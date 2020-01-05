Пахнет тухлятиной и живет неделю: в Индонезии нашли крупнейший в мире цветок (фото)

Раффлезия – название большой группы паразитических растений, пахнущих гнилым мясом и привлекающих мух.

В тропических лесах Индонезии расцвел ярко-красный цветок, пахнущий гнилым мясом. Его ширина составляет 117 см, что делает его крупнейшим в мире.

Об этом пишет The Daily Mail.

Читайте такжеАктивисты показали, сколько мусора осталось в Карпатах после праздников (фото)

В раффлезии большие лепестки, и цветет она всего неделю, потом умирает. На фотографиях, опубликованных центром сохранения природных ресурсов Западной Суматры, видно, как сотрудник заповедника измеряет цветок, что стал одним из крупнейших этого вида.

Раффлезия – название большой группы паразитических растений, пахнущих гнилым мясом и привлекающих мух.

Как сообщал УНИАН, зоозащитная организация во Франции выкупает зверинец, чтобы вернуть животных в дикую природу. Для этого собрали аж 600 тысяч евро.