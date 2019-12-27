Во Франции зоозащитная организация выкупает зверинец, чтобы вернуть животных в дикую природу (видео)

Всех собираются научить выживать в дикой природе и отпустить.

Животным волю: зоозащитная организация во Франции выкупает зверинец, чтобы вернуть животных в дикую природу. Для этого собрали аж 600 тысяч евро.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Благодаря неравнодушным необходимую сумму нашли всего за 5 дней.

Территория зоопарка в регионе Бретань составляет 13 гектаров, там обитают десятки редких животных: волки, пингвины, крокодилы, львы и красные панды.

Всех собираются научить выживать в дикой природе и отпустить. А зверинец превратить в реабилитационный центр для спасенных от браконьеров животных.

Вот только в Европейской ассоциации зоопарков в целесообразности такого проекта сомневаются. Говорят, что этот процесс слишком дорогой и может занять десятки лет для животных, которые долго прожили в неволе.