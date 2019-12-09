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Страшная картина: экологи отредактировали шедевры живописи

09:09, 09 декабря 2019
Экология
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Портрет короля Филиппа IV Диего Веласкеса \ WWF SPAIN / MUSEO DEL PRADO

Всемирный фонд дикой природы и музей Прадо в Мадриде решили привлечь внимание публики к проблеме изменения климата довольно необычным способом: они выбрали четыре шедевра из коллекции музея и отредактировали их - с учетом надвигающихся климатических изменений.

Почти во всех случаях умиротворяющие картины превратились в довольно пугающие зрелища, передает Би-би-си.

Портрет короля Филиппа IV Диего Веласкеса в отредактированном виде обращает наше внимание на проблему повышения уровня моря.

Интерпретация привлекает внимание к поднятию уровня моря \ WWF SPAIN / MUSEO DEL PRADO

Акция экологов и искусствоведов приурочена к проходящей в эти дни в Мадриде 25-й климатической конференции ООН, в которой участвуют 25 тыс. человек из почти 200 стран мира.

"Зонтик" Франсиско Гойи в новой редакции показывает социальную драму, связанную с появлением "климатических беженцев".

"Зонтик" Франсиско Гойи \ WWF SPAIN / MUSEO DEL PRADO
В редакции экологов обращается внимание на появление "климатических беженцев" \ WWF SPAIN / MUSEO DEL PRADO

"Пейзаж с Хароном, переправляющимся через реку Стикс" Иоахима Патинира становится основой иллюстрации небывалой засухи, высушивающей реку и лишающей людей урожая.

"Пейзаж с Хароном, переправляющимся через реку Стикс" \ WWF SPAIN / MUSEO DEL PRADO
Этой работой экологи обратили внимание на засуху \ WWF SPAIN / MUSEO DEL PRADO

Картина "Мальчики на пляже" кисти Хоакина Сорольи в интерпретации экологов теперь рассказывает об исчезновении различных биологических видов.

Картина "Мальчики на пляже" кисти Хоакина Сорольи \ WWF SPAIN / MUSEO DEL PRADO
В интерпретации экологов картина рассказывает об исчезновении различных биологических видов \ WWF SPAIN / MUSEO DEL PRADO
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Теги: #глобальное потепление#изменения климата