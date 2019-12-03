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Эко-протест в Мадриде: активисты требовали принять решительные меры ради спасения планеты (фото, видео)

12:49, 03 декабря 2019
Экология
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В испанскую столицу съехались десятки тысяч участников со всего мира обсудить проблемы окружающей среды и выделение на это дополнительных средств. По мнению активистов, этого недостаточно, чтобы спасти планету.

Иллюстрация / REUTERS

С плакатами в руках они требуют от чиновников действовать более решительно и принимать законы для охраны окружающей среды.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря в Мадриде открылся двухнедельный Всемирный форум по вопросам климата.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обозначил задачи по спасению планеты. В частности, по словам Гутерриша, до 2030 года нужно сократить выбросы парниковых газов на 45%.

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Теги: #ООН#протесты#Мадрид#климатические изменения#климатическая конференция ООН