Эко-протест в Мадриде: активисты требовали принять решительные меры ради спасения планеты (фото, видео)
12:49, 03 декабря 2019Экология
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Сотни активистов окружили место проведения климатического саммита ООН в Испании.
Иллюстрация / REUTERS
Школьники, студенты, пенсионеры на эко-протестах в Мадриде: активисты окружили место проведения климатического саммита ООН.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В испанскую столицу съехались десятки тысяч участников со всего мира обсудить проблемы окружающей среды и выделение на это дополнительных средств. По мнению активистов, этого недостаточно, чтобы спасти планету.
Иллюстрация / REUTERS
С плакатами в руках они требуют от чиновников действовать более решительно и принимать законы для охраны окружающей среды.
Как сообщал УНИАН, 2 декабря в Мадриде открылся двухнедельный Всемирный форум по вопросам климата.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обозначил задачи по спасению планеты. В частности, по словам Гутерриша, до 2030 года нужно сократить выбросы парниковых газов на 45%.
Екопротест в Мадриде: активисты требовали принять решительные меры ради спасения планеты
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