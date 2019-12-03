Эко-протест в Мадриде: активисты требовали принять решительные меры ради спасения планеты (фото, видео)

Сотни активистов окружили место проведения климатического саммита ООН в Испании.

Школьники, студенты, пенсионеры на эко-протестах в Мадриде: активисты окружили место проведения климатического саммита ООН.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В испанскую столицу съехались десятки тысяч участников со всего мира обсудить проблемы окружающей среды и выделение на это дополнительных средств. По мнению активистов, этого недостаточно, чтобы спасти планету.

С плакатами в руках они требуют от чиновников действовать более решительно и принимать законы для охраны окружающей среды.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря в Мадриде открылся двухнедельный Всемирный форум по вопросам климата.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обозначил задачи по спасению планеты. В частности, по словам Гутерриша, до 2030 года нужно сократить выбросы парниковых газов на 45%.