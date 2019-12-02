В Мадриде открывается Всемирный форум по вопросам климата

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш призвал мир прекратить войну против природы и проявить больше политической воли для противодействия глобальному потеплению.

Сегодня в Мадриде открывается двухнедельный Всемирный форум по вопросам климата.

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Как сообщает радио Свобода, накануне форума, 1 декабря генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир прекратить войну против природы и проявить больше политической воли для противодействия глобальному потеплению.

Он отметил, что во всем мире причины природных пожаров и наводнений нередко являются рукотворными и связаны с глобальным потеплением. Именно поэтому необходимо значительно строже выполнять Парижскую хартию 2015 года о мерах по ограничению промышленных выбросов в атмосферу, подчеркнул Гутерриш.

«Война, которую мы ведем против природы, должна прекратиться, и мы знаем, что это возможно», - заявил генсек ООН.

В частности, он отметил необходимость прекратить «копания и бурения», и использовать преимущества возобновляемых источников энергии.

Гутерриш подчеркнул, что многие государства не выполняют взятых на себя обязательств.