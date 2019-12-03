Генсек ООН определил задачи по спасению планеты

Для того, чтобы избежать катастрофы, утверждает генсек ООН, "ископаемое топливо должно навсегда остаться там, где ему и положено быть - под землей".

На Конференции ООН по климату в Мадриде Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш определил задачи по спасению планеты.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

В частности, по словам Гутерриша, к 2030 году нужно сократить выбросы парниковых газов на 45%.

К 2050 году необходимо достичь углеродного нейтралитета. А к 2100 году - ограничить рост глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию.

На Конференции ООН по климату Генеральный секретарь ООН определил четкие задачи по спасению планеты:



К 2030 году ⏩ сократить выбросы парниковых газов на 45%



К 2050 году ⏩ достичь углеродного нейтралитета



К 2100 году ⏩ ограничить рост глобальной температуры 1.5° по Цельсию pic.twitter.com/Hc9hQcbgmi — ООН (@UnitedNationsRU) December 2, 2019

Для того, чтобы избежать катастрофы, утверждает генсек ООН, "ископаемое топливо должно навсегда остаться там, где ему и положено быть - под землей".

"Если мы не избавимся от этой зависимости от угля, то все наши попытки сдержать изменение климата будут обречены на провал", - предупредил генсек.

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Генсек признал, что многие страны, компании, финансовые институты предпринимают обнадеживающие шаги. Но, по словам Гутерриша, перемены происходят слишком медленно - в то время, когда нужна кардинальная перестройка. И в первую очередь перестроиться должны страны "большой двадцатки", на которые приходится три четверти выбросов парниковых газов в глобальном масштабе.

Кроме добывающей промышленности свой "вклад" в изменение климата вносят сельское хозяйство, транспорт, неэффективное городское планирование, строительство, производство цемента и стали, так же как и многие другие отрасли промышленности.

"Мы должны наконец доказать, что всерьез намерены остановить эту войну с природой, что мы обладаем политической волей, необходимой для того, чтобы к 2050 году свести эмиссии углеродов парниковых газов на нет", - заявил генсек ООН.

Как сообщал УНИАН, 27 августа на саммите G7 генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию". Он призвал лидеров "Большой семерки" спасти планету.