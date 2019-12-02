Спасение щенка: на Одесчине четырехлапого пленника вызволили из канализационного люка (видео)

Всего через несколько минут спасательной операции щенок был на свободе.

В Одесской области спасатели вытащили из канализационного люка щенка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Щенка, который провалился в заброшенный канализационный люк, обнаружили прохожие. Они и сообщили спасателям. Через 3 минуты бригада спасателей уже была на месте. Мужчины отодвинули бетонную плиту, которая закрывала яму, и увидели собаку, сидевшую среди мусора на глубине полтора метра.

Вся спасательная операция прошла молниеносно, и через минуту щенок уже был на свободе.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября до Днепра вернули 25 бездомных собак, которых на прошлой неделе вывезли в харьковский приют.