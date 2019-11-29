Спасли от убийства: в Днепр вернули бездомных собак, которых вывезли в Харьков

Зоозащитники забили тревогу, поскольку в Харькове животных, вероятно, могли убить.

Вчера в Днепр вернули 25 бездомных собак, которых на прошлой вывезли в харьковский приют.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепровской городского совета, животных выловили на территории завода «Интерпайп НТЗ» работники харьковского частного предприятия, которое выиграло тендер на их дальнейшее содержание.

Однако к городским властям Днепра обратились представители зоозащитных организаций, которые заявили, что в приюте, вероятно, убивают животных. По инициативе заместителя городского головы Михаила Лысенко собак решили вернуть в Днепр.

Сейчас животные находятся в КП «Зооконтроль» Днепровской городского совета.

«Собаки будут стерилизованы и привиты от бешенства. Будет также проведена санитарная обработка и чипирование. В дальнейшем волонтеры взяли обязательства их пристроить. Мы сами со своими собаками справимся! Мы всегда устраиваем всех животных, включая агрессивных», - отметил Лысенко.

В то же время директор по финансам и экономике компании «Интерпайп» Денис Морозов заверил, что компания планирует помогать КП «Зооконтроль».