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Спасли от убийства: в Днепр вернули бездомных собак, которых вывезли в Харьков

13:45, 29 ноября 2019
Экология
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Собаки будут стерилизованы и привиты от бешенства / фото «Зооконтроль»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепровской городского совета, животных выловили на территории завода «Интерпайп НТЗ» работники харьковского частного предприятия, которое выиграло тендер на их дальнейшее содержание.

Однако к городским властям Днепра обратились представители зоозащитных организаций, которые заявили, что в приюте, вероятно, убивают животных. По инициативе заместителя городского головы Михаила Лысенко собак решили вернуть в Днепр.

Волонтеры взяли обязательство пристроить животных / фото «Зооконтроль»

Сейчас животные находятся в КП «Зооконтроль» Днепровской городского совета.

«Собаки будут стерилизованы и привиты от бешенства. Будет также проведена санитарная обработка и чипирование. В дальнейшем волонтеры взяли обязательства их пристроить. Мы сами со своими собаками справимся! Мы всегда устраиваем всех животных, включая агрессивных», - отметил Лысенко.

фото «Зооконтроль»

В то же время директор по финансам и экономике компании «Интерпайп» Денис Морозов заверил, что компания планирует помогать КП «Зооконтроль».

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Теги: #Днепр#собаки#приют для животныхпогода в Днепре