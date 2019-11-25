Швейцарские ученые показали, как за полтора века изменились альпийские ледники (фоторепортаж)

За 130-150 лет ледовый и снежный покров в тех же местах в тот же период года заметно сократился.

Ученые из комиссии по гляциологии (наука о льдах на поверхности Земли) при Академии наук Швейцарии в августе-сентябре 2019 года проводили исследования в Швейцарских Альпах, чтобы установить, как сильно здешние ледники изменились, начиная с середины 19 - начала 20 века.

Читайте такжеОрлан-оператор Виктор готовится продолжить съемки опасного ледника на Монблане (фоторепортаж)

В частности, как видно на фото по результатам эксперимента и архивных фотографиях 19 века, опубликованных на фотосервисе Reuters, за 130-150 лет ледовый и снежный покров на тех же местах в тот самый период года заметно сократился. Где раньше в августе-сентябре уже были крепкие ледники, в наши дни можно увидеть густые зеленые леса.

По прогнозам ученых, ледники в Альпах в ближайшее время будут таять очень быстро и к 2050 году их объем сократится примерно наполовину при любом сценарии глобальных климатических изменений.

Отметим, таяние ледников является одним из наиболее ощутимых и угрожающих последствий изменений климата на планете Земля. За последние десятилетия скорость их таяния ускорилась в несколько раз.

Одним из самых опасных последствий таяния ледников считается поднятие уровня мирового океана. Это может привести к тому, что часть стран, в первую очередь островных, могут исчезнуть с лица земли.