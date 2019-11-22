Содержание нефтепродуктов на месте аварии танкера в Одессе превышено в 53 раза

По данным Госэкоинспекции, проводится постоянный мониторинг места загрязнения.

В Одессе крушение танкера «Делфи» привело к значительному загрязнению побережья Черного моря.

Об этом в Facebook сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов.

Он отмечает, что сегодня у побережья Одессы сел на мель танкер «Делфи», в связи с чем государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Крымско-Черноморского округа осуществлен выезд на место события.

Специалисты взяли пробы воды на месте нахождения подтопленного танкера и передали их в отдел инструментально-лабораторного контроля инспекции.

«В результате, установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза на месте аварии», - написал Фирсов.

По его словам, проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия.

Кроме того, представители экологической инспекции рассчитают ущерб, нанесенный окружающей среде, с последующим обращением с претензией о возмещении причиненных убытков.

В настоящее время инспекторы и представители государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» проводят повторное обследование места аварии и повторно берут пробы. Это связано с появлением на воде маслянистых пятен.

Как сообщал УНИАН, в Черном море возле Одессы потерпел бедствие танкер «Делфи» с тремя украинцами на борту, которые отказывались покинуть судно. Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября, когда попал в зону надзора морского порта «Пивденный» (Одесская обл.).

Позднее его снесло ветром к пляжу «Дельфин» в Одессе. По данным госпредприятия «Администрация морских портов Украины», этот танкер-бункеровщик (владелец – компания, которая зарегистрированная в Бирмингеме) не имеет груза.

Как отметили в Одесской ОГА, это так называемое «серое» судно, без должной регистрации.

Спасательные суда не могли подойти к танкеру из-за сложных погодных условий. Позднее водолазы эвакуировали трех членов экипажа, которые доставлены в лечебные учреждения.