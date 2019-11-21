С сегодняшнего дня в Украине запрещена сплошная вырубка Карпатского леса

Документом предусматривается охрана пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошных рубок.

Сегодня, 21 ноября, вступил в силу закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат.

Документ был опубликован в парламентской газете "Голос Украины" 20 ноября.

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Президент Владимир Зеленский подписал этот законопроект 19 ноября.

В частности, в 2000 году был принят закон, который вводил мораторий на десять лет на проведение сплошной вырубки главного пользования в елово-буковых древостоев на крутых склонах в Карпатском регионе. В 2011 году этот мораторий перестал действовать, и соответственно, снова появилась возможность проводить сплошные вырубки елово-буковых лесов на крутых горных склонах.

Новый закон №0873 предполагает установление запрета на проведение вырубки главного пользования в национальных природных парках, заказниках и продлении действия запрета на проведение сплошных рубок главного пользования в елово-буковых лесах на крутых склонах Карпатского региона.

Напомним, 30 октября народные депутаты одобрили во втором чтении проект закона №0873 о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно введения запрета на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона).