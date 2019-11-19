Редкие кадры: в Китае засняли краснокнижного снежного барса (видео)

Снежные барсы обитают в горах Центральной Азии, но сейчас им грозит вымирание.

В заповеднике китайской провинции Сычуань засняли редкого снежного барса.

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Как говорится в сюжете ТСН, животное заметили на склоне на высоте почти пять тысяч метров. В этом регионе ирбиса удалось снять впервые. До этого работники заповедника находили лишь его следы.

Снежные барсы обитают в горах Центральной Азии, но сейчас им грозит вымирание. Всего в природе осталось несколько тысяч особей. Поэтому заснять снежного барса – это настоящая удача.