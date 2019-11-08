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Пузырьки против пластика: в Нидерландах испытывают новейшую технологию для очистки городских каналов (видео)

13:53, 08 ноября 2019
Экология
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Специальное устройство закачивает сжатый воздух в погруженные в реку трубы с множеством крошечных отверстий. Так образуются пузырьки, которые поднимают из воды отходы и направляют их к расположенному неподалеку контейнеру.

Технология способна убрать с водоема до 86% мусора. И главное - не вредит ни рыбе, ни судоходству.

Стоит изобретение 100 тыс евро. Вскоре разработчики хотят установить такие системы во всех каналах, ведущих к Северному морю. А впоследствии расширить программу очистки в Европе, Азии и Африке.

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Теги: #Нидерланды#Амстердам#загрязнение пластиком#отходы из пластика