Пузырьки против пластика: в Нидерландах испытывают новейшую технологию для очистки городских каналов (видео)
13:53, 08 ноября 2019Экология
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Технология способна убрать с водоема до 86% мусора.
Пузырьки против пластика: в Нидерландах испытывают новейшую технологию для очистки городских каналов
В Амстердаме испытывают новейшую технологию для очистки городских каналов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Специальное устройство закачивает сжатый воздух в погруженные в реку трубы с множеством крошечных отверстий. Так образуются пузырьки, которые поднимают из воды отходы и направляют их к расположенному неподалеку контейнеру.
Технология способна убрать с водоема до 86% мусора. И главное - не вредит ни рыбе, ни судоходству.
Стоит изобретение 100 тыс евро. Вскоре разработчики хотят установить такие системы во всех каналах, ведущих к Северному морю. А впоследствии расширить программу очистки в Европе, Азии и Африке.
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